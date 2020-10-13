В Крыму нашли останки двух красноармейцев, утонувших в 1942 году

В Крыму нашли останки двух красноармейцев, утонувших вместе с грузовым теплоходом в 1942 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники МЧС продолжают обследование теплохода «Жан Жорес», подорвавшего на мине при входе в порт Феодосии.

Напомним, корабль был спущен на воду в 1930 году, 27 июля 1941 года его включили в состав Черноморского флота. В ходе Керченско-Феодосийской десантной операции «Жан Жорес» перевозил боеприпасы. Очередную партию он доставил в Феодосию в ночь с 15 на 16 января 1942 года. Разгрузиться полностью не удалось из-за угрозы налета противника. Было решено увести взрывоопасный корабль подальше от берега. Вечером 16 января был получен приказ возвращаться в Феодосию. Однако при заходе в акваторию порта, корабль отклонился от фарватера и подорвался на магнитной мине.

Экипаж несколько часов пытался восстановить плавучесть, но безуспешно. Чтобы спасти хотя бы часть команды капитан приказал демонтировать радиооборудование и открыть кингстоны. Часть моряков эвакуировали на катере «Кабардинец» и тральщике «Геленджик». 40 человек погибли.

Останки двух из них и обнаружили сотрудники МЧС, пять лет ведущие разминирование теплохода (до этого корабль, начиненный оружием и боеприпасами, лежал в районе активного судоходства: пока его трубы торчали над водой, заходящим в порт было не сложно обойти опасное препятствие, но когда трубы срезали, периодически случались столкновения).

Личности обнаруженных красноармейцев удалось установить по сохранившимся личным вещам. Останки передадут крымской общественной организации «Ак-Монай» для захоронения.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.10.20

«Я задам тебе пять вопросов» – Зеленский обратился на «ты» к украинцам. / В Крыму установили очередной антирекорд по коронавирусу. / «Украинцы не хотят общаться с русскими» – Зеленский заявил о ненависти к России на Украине. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»