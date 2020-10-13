В Севастополе от коронавируса скончались еще два человека

В Севастополе за сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 25 до 82 лет.

От инфекции умерли двое мужчин 56 и 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 тысяча 385 человек. 41 человек умер.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.10.20

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