В Крыму мать напоила школьницу до обморока

В Крыму десятиклассницу госпитализировали с пляжа в бессознательном состоянии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка отдыхала на Приморском пляже в Ялте вместе с матерью. И та напоила дочь шампанским так, что пришлось вызывать «скорую помощь». Медики обнаружили школьницу в беспамятстве.
Прокуратура начала по данному факту проверку.
Ялта, Олег Яковенко
Ялта. Другие новости 13.10.20
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