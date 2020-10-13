В Крыму мать напоила школьницу до обморока

В Крыму десятиклассницу госпитализировали с пляжа в бессознательном состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка отдыхала на Приморском пляже в Ялте вместе с матерью. И та напоила дочь шампанским так, что пришлось вызывать «скорую помощь». Медики обнаружили школьницу в беспамятстве.

Прокуратура начала по данному факту проверку.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 13.10.20

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