Жители Крыма пожаловались президенту РФ на катастрофическую ситуацию, складывающуюся в республике

Жители Крыма потребовали обеспечить все больницы аппаратами КТ и МРТ – сегодня пройти обследование на этих аппаратах в рамках ОМС практически нереально, а в частных клиниках высокие цены и большие очереди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором отметили катастрофическую ситуацию, складывающуюся в республике:

«Эпидемия ковид-19 показала несостоятельность министерства здравоохранения Республики Крым и действий правительства РК, – пишут авторы обращения. – Все видят, что 6 лет делалось все для развития частных клиник, но не государственных.

Никто не проверяет, например, если в больнице нет оборудования для КТ и МРТ, чтобы оказать услугу по ОМС, почему не заключены договоры с частными клиниками на эти услуги по ОМС?

Аффилированность многих чиновников с частными клиниками не скрыть – люди знают, кто держит частные клиники в Крыму и кто сейчас при власти. Их клиники расцветают, при этом государственная медицина в упадке.

Бардак во многом: больные ковид-19, пневмонией или ОРВИ должны самостоятельно ходить по поликлиникам, чтобы получить направление на КТ, на анализы и назначение. Многие районы, даже в столице Крыма Симферополе, не обслуживаются терапевтами (например, Каменка в Симферополе), терапевтов не хватает, они не выходят на дом, они не обеспечены транспортом и СИЗами.

Нет выездных бригад, чтобы на дому делали тесты на ковид-19 или брали анализы, делали КТ.

Стоимость КТ в частных клиниках ограничили 3000 рублями и подают нам как великое достижение, хотя еще несколько месяцев назад КТ грудной клетки было от 1000 рублей.

При этом, за 6 лет все больницы не оборудованы достаточным количеством рабочих аппаратов КТ и МРТ, чтобы проводить качественную диагностику, пока карманы набивают частные клиники, хозяева которых аффилированы с властью.

Людей волнует вопрос, неужели так сложно было развернуть полевые госпитали для ковидных больных, обеспечить врачей СИЗами, всеми препаратами, создать выездные бригады, обеспечить их тестами и аппаратами КТ прям в машинах, ведь делают маммографию в машинах. Оборудуйте выездные машины аппаратами КТ или везите людей во вновь развернутые и оборудованные аппаратами КТ госпитали».

Крымчане просят президента обязать правительство РК и республиканское министерство здравоохранения «в самые кратчайшие сроки оборудовать все больницы аппаратами КТ и МРТ, поскольку диагностика – самое главное в лечении любой болезни. Хватит наполнять карманы частникам. Даже больницы в районах должны быть оборудованы аппаратами КТ или МРТ, причем и не одним: если один сломался, второй должен работать. А то у нас в 7-ой городской больнице города Симферополя аппарат КТ на вечной починке.

Обязать Здравнадзор РФ, Здравнадзор Республики Крым, СК РФ, Генеральную Прокуратуру РФ, другие профильные органы провести проверку, почему министерство здравоохранения РК подает как великую победу фиксирование цен на КТ грудной клетки в частных клиниках на уровне 3000 рублей ( еще несколько месяцев назад КТ грудной клетки было от 1000 рублей, а снимок 500 рублей).

Почему, если в государственных больницах нет аппаратов КТ или МРТ, частники по ОМС не предоставляют населению эту услугу бесплатно? Почему Росздравнадзор не контролирует этот вопрос. На дворе эпидемия. Почему на материке все инструменты работают, а в Крыму нет?

3. Обязать министерство здравоохранения РК предоставить полный перечень всех больниц и указать, с какими центрами или частными клиниками у них заключены договоры на проведение КТ и МРТ.

4. Обязать министерство здравоохранения РК пересмотреть такие губительные для постановки своевременного диагноза регламенты как ожидание бесплатного КТ по ОМС в течение 30 дней. Это преступление и прямое лоббирование интересов частных клиник.

5. Расписать последовательность и порядок получения гражданином при пневмонии, ковиде-19 и ОРВИ бесплатных препаратов для лечения на дому».

Крымчане отмечают: местные СМИ сообщают, что поликлиники обеспечены препаратами, но каких получить, никто не знает.

Копия письма направлена главе РК Сергею Аксенову.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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