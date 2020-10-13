В Крыму несколько тысяч человек больше недели не могут ни приготовить еду, ни помыться

Тысячи жителей Феодосии больше недели живут без газа. Горожане требуют, чтобы в ситуацию вмешались Следственный комитет и прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 октября в Феодосии проводили ремонт газораспределительных сетей.

«В результате ремонта десятки тысяч людей остались без газа на почти неделю, – рассказывает крымский общественник Александр Талипов. – Постепенно удалось подключить большую часть абонентов, но до сих пор не подключено несколько тысяч, это по официальным данным. Я им не верю, так как по официальным данным газ, якобы, есть на моей улице и на соседних (а его нет).

Дома сплошь газифицированные: газовые плиты и колонки – ни поесть, ни помыться.

Газовщики вчера были в моем доме, сказали, что все плохо. Сами из Судака: доложат, как есть, и уедут к себе.

Сегодня во дворе не появился ни один газовщик и вряд ли появится завтра.

Считаю, что должностными лицами в результате безалаберности и халатности совершенно преступление по ст.215.1 УК РФ (Незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации).

Мною подано заявление о совершении преступления на руководителей ГУП «Крымгазсети» по подследственности в СК РФ, а также написано заявление в прокуратуру.

Умиляет позиция администрации города, которая вместо решения проблем, устранилась полностью, проводит какие-то левые совещания и, по моему мнению, никак не участвует в решении восстановления газоснабжения».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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