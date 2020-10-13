В еще одном городе Крыма вводят ограничения водоснабжения

Еще один город Крыма переходит на график ограниченного водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 14 октября в Белогорске вводится почасовая подача воды: с 5:30 до 9:00 напор будет обычным, потом давление будет снижаться, и верхние этажи останутся без воды, с 17:00 до 23:00 напор опять вернется к обычным значениям, а потом снова снизится.

В администрации Белогорска новый график называют вынужденной мерой. Напомним город питает самый мощный карстовый источник Крыма Карасу-Баши: его дебит в обычные годы составляет 1500 литров в секунду. Несмотря на засушливый год, еще летом он давал до 20 тысяч кубометров в сутки. Этого вполне хватало и Белогорску, потребляющему 9 тысяч кубов, и Белогорскому водохранилищу, из которого начали перебрасывать воду на Симферополь. Но сейчас дебит источника значительно сократился. И если не начать экономить, город может вообще остаться без воды, заявляют в администрации. И собираются закупить накопители воды, чтобы быть готовым, если это, действительно, произойдет.

Напомним, жесткие графики подачи воды введены в крымской столице, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах. Дожди в Крыму могут пойти уже сегодня днем, но пока значительных осадков не ожидается.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.10.20

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