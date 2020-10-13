В Севастополе заканчивается вода

В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение принято накануне по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, запасы Чернореченского водохранилища на сегодняшний день составляют 16,8 млн кубометров воды.

«Если 7 млн кубов – неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», – сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Владимир Базаров.

Воду с Кадыковского карьера должны начать перебрасывать до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора по плану завершится к марту. Вводить ограничения по подаче воды пока не планируется.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 13.10.20

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