В курортных городах Крыма отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждено 163 новых случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с предыдущей неделей прирост составил 40%.

В 2 раза отмечен рост заболеваемости в Алуште и Джанкойском районе, в 1,8 раза – в Евпатории, в 1,5 раза – в Кировском районе. Лидером по темпам увеличения числа инфицированных стала Керчь – в 3,5 раза за неделю.

В абсолютных цифрах самая сложная ситуация наблюдается в Симферополе, где выявляется более половины заболевших. На второе место вышла Алушта. В Бахчисарайском районе зафиксировано самое больше число семейных очагов. В целом, в домашних очагах заражается каждый четвертый из выявленных. Рост заболеваемости в очагах связан с отказом в госпитализации инфицированных, сообщила начальник управления Роспотребнадзора РК Наталья Пеньковская.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 6 тысяч 331 случай ковида.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.20

Зеленский в Лондоне два часа обсуждал с британской разведкой Путина и Медведчука. / Жители Крыма пожаловались президенту РФ на катастрофическую ситуацию, складывающуюся в республике. / Украина и Турция подпишут военный пакт «об обеспечении безопасности в Черноморско-Азовском регионе». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»