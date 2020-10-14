В Крыму от коронавируса скончались еще 3 человека

В Крыму за сутки от коронавируса скончались еще 3 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 96 человек. При этом, за последнюю неделю, с 7 октября, умерли 20 человек.

Более 70% погибших – это люди старше 60 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.20

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