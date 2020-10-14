В Севастополе и Крыму уровень смертности от ковида различается в 2 раза

В Севастополе за сутки зарегистрировано 32 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 34 лет до 81 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, скончалась женщина в возрасте 62 лет. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 тысяча 417 человек, 42 от ковида умерли. Смертность составляет 2,96%. В соседнем Крыму этот показатель – 1,5%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 14.10.20

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