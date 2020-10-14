В Крыму на фоне резкого роста заболеваемости снижается число госпитализированных с пневмониями

В Крыму продолжается резкий рост заболеваемости внебольничными пневмониями, однако число госпитализированных с таким диагнозом снижается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю пневмонией заболели 1 тысяча 693 человека. Этиология установлена только 39,5% случаев. Более половины заболевших – жители Симферополя. Начался рост в Джанкойском и Красногвардейском районах.

В целом, по сравнению с показателями предыдущей недели уровень заболеваемости пневмонией вырос на 40%. При этом число госпитализированных с таким диагнозом снизилось на 30%.

По данным министра здравоохранения РК Александра Остапенко, сегодня в тяжелом и крайне тяжелом стоянии находятся 57 пациентов, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день эпидпорог в целом по Крыму превышен на 26%, в Симферополе – на 50%.

Симферополь, Лиана Макоба

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