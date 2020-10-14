В Крыму решили сэкономить на детях

В Крыму на 3 года замораживают программу улучшения жилищных условий семьям с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с августа 2019 года в РК действует закон, согласно которому семьи с детьми, родившимися после 31 декабря 2018 года, при определенных условиях могли рассчитывать на помощь в улучшении жилищных условий в виде сертификата на сумму, эквивалентную рыночной стоимости 18 квадратных метров жилья.

За год действия закона на такую поддержку, согласно официальным данным, выделено более 583 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия 642 семьям.

Однако в связи с пандемией коронавируса потери доходной части республиканского бюджета предварительно оцениваются в 4,4 млрд рублей.

Поэтому власти РК решили свернуть ряд социальных программ, включая и поддержку семей с детьми. Госсовет Крыма это решение поддержал.

Симферополь, Олег Яковенко

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