В Крыму чиновников обвиняют в гибели детей

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних города Саки. Их обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была организована в связи с произошедшим 2 октября 2020 года пожаром в селе Геройское Сакского района. Тогда погибли мальчики 2 и 5 лет и их 50-летний дед.

Следователи выяснили, что Установлено, что накануне пожара родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец запер снаружи. Позже он пояснил следствию, что раньше дети уходили со двора, поэтому их стали запирать в доме.

Оставшись, по сути без присмотра, малыши нашли спички и подожгли шкаф с вещами.

«Несмотря на факты злоупотребления взрослыми спиртными напитками, неудовлетворительные условия проживания детей, неоднократное привлечение матери малолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) и нахождение отца на учете у врача-нарколога с диагнозом алкоголизм, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сакского района семья, в которой воспитывались 2 малолетних детей, в муниципальный Банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, включена не была, профилактическая работа не проводилась.

Кроме того, без внимания органов профилактики оставлены многочисленные сообщения о правонарушениях и возможном асоциальном поведении в семье, а также факты злоупотребления родителями малолетних алкогольными напитками, в том числе в присутствии детей.

С учетом изложенного прокурор направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц органов системы профилактики Сакского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – сообщили в прокуратуре.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.10.20

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