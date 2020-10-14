Бывшему вице-премьеру Крыма продлили срок содержания под стражей

Срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина продлили еще на 3 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», Нахлупин был единственным из крупных «донецких», кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма. В январе 2016 года он перешел на должность вице-премьера правительства Сергея Аксенова и начал курировать экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

17 октября 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (взяточничество) и на время следствия отправили под стражу. Адвокаты бывшего вице-премьера РК несколько раз пытались изменить меру пресечения, но безрезультатно. На сегодняшний день Нахлупину инкриминируют более 20 эпизодов взяток от предпринимателей на общую сумму более 16 млн руб.

Срок содержания его под стражей истекал 16 октября. Однако действие меры пресечения продлили еще на 3 месяца – до 16 января 2021 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.10.20

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