Украина обвинила в репрессиях в Крыму весной 2014 года тех, кто прибыл на полуостров гораздо позже

Так называемое представительство президента Украины в так называемой Автономной республике Крым составило список российских судей, приехавших в Крым с материка после возвращения полуострова в Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке 101 человек, получивший назначение в суды разной юрисдикции на территории Республики Крым и Севастополя в соответствии с указом президента РФ с 2014 по 2018 годы.

Украинская сторона обвиняет их в репрессиях против участников проукраинских митингов. Кроме того, заявляется, что внесенный в список «причастны к преступлениям, связанным с препятствием проведению мирных собраний в поддержку территориальной целостности Украины, во время которых имели место неправомерное применение силы, избиение мирных граждан, нанесение тяжких телесных повреждений и убийства – 26 февраля 2014 у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым».

При этом самое ранее назначение, зафиксированное в документе, состоялось 19 декабря 2014 года.

Список передан в СБУ и прокуратуру для приобщения к материалам уголовных дел по фактам «перемещения населения России на полуостров» и для принятия санкций к перечисленным судьям.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.10.20

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