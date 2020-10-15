На Украине рассказали, когда откажутся от призыва в армию

Украинская армия может в перспективе полностью перейти на контрактный принцип формирования. Однако это случится только в том случае, когда каждый украинец сможет самостоятельно защищать свой дом, находясь в резерве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил начальник генерального штаба вооружённых сил Украины Руслан Хомчак, отвечая на вопрос журналистов.

«В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва. Но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую ​​систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его», – заявил Хомчак и добавил, что все резервисты также должны быть обучены приёмам оказания первой медицинской помощи.

«Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то», – рассуждает начальник генштаба.

«Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до председателей громад и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы. Ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут: нужно встать на защиту Родины, – то он знает, что он может это», – заключил Хомчак.

По словам украинских экспертов, власти никогда не смогут реализовать «систему», предложенную Хомчаком, поэтому призыв срочников на военную службу при нынешнем режиме никогда не отменят.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.20

Еврейская община Украины потребовала найти ответственных за антисемитскую выходку под Офисом президента. / В Крыму решили сэкономить на детях. / Бывшему вице-премьеру Крыма продлили срок содержания под стражей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»