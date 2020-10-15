На Украине запретят гнать самогон всем, у кого нет коровы

Депутаты Верховной рады придумали, как заставить украинцев производить и сдавать молоко государству.
На Украине сложилась катастрофическая ситуация с производством молока, которое не приносит никакой прибыли. В то же время, частное самогоноварение является крайне выгодным домашним бизнесом.
Запретом гнать самогон всем, кто не имеет коровы, власти решили стимулировать домохозяйства на покупку коров и последующую продажу молока.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинским СМИ.
Законодатели уже установили норму для тех, кто получит официальное разрешение на самоговарение: для производства 150 литров самогона необходимо будет продать тонну молока в течение месяца (около 30 литров в сутки).
В президентской партии «Слуга народа» утверждают, что подобный опыт широко и успешно применяется не где-нибудь, а в Швейцарии.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 15.10.20
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