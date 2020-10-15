В Крыму установлен очередной антирекорд суточной выявляемости коронавируса: 14 октября зарегистрирован 171 новый случай инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 142 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Скончались еще 3 пациента.



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрировано 6 тысяч 502 случая ковида. 99 человек от коронавируса умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.10.20

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