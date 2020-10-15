В Крыму от коронавируса умерла роженица, которой вовремя не оказали помощь

В ковидном госпитале, развернутом на базе 7-й городской больницы Симферополя, умерла роженица. Согласно информации, появившейся в соцсетях, женщина ждала 3 ребенка. У нее диагностировали ковид и 90% поражения легких. Сделали экстренную операцию. Ребенка удалось спасти, мать – нет.

По словам инсайдеров, женщина попала в родильное отделение ковидного госпиталя из Перинатального центра. Знали ли там о том, что она инфицирована коронавирусом, не известно, однако у части персонала, работавшего с женщиной, якобы, тоже обнаружена инфекция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минздраве РК эту историю не отрицают, но подчеркивают, что попасть в Перинатальный центр республиканской клинической больницы имени Семашко можно только при предъявлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Однако справка может подтвердить лишь то, что на момент взятия анализов инфекции не выявлено. Заражение могло произойти сразу после сдачи анализа. Плюс ко всему, анализы далеко не всегда выявляют инфекцию: известно много случаев, когда наличие заболевания выявляли только на КТ по характеру и степени поражения легких.

По мнению сотрудников больницы №7, женщина погибла из-за того, что ей вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас этот факт расследует постоянно действующая комиссия министерства здравоохранения Республики Крым по разбору случаев смерти женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде.

Кроме того, проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в Перинатальном центре проводит Роспотребнадзор. В минздраве заявляют, что в ходе это проверки нарушений в организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не обнаружено. Правда, чиновникам об этом сообщило руководство Перинатального центра, а не проверяющие.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.10.20

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