В Севастополе закрывают кинотеатры, а в отели будут пускать только с результатом теста на ковид

В Севастополе продолжают ужесточать ограничительные меры для профилактики коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе закрывают театры и кинотеатры – пока на 2 недели, но если ситуация не улучшится, запрет на их деятельность будет продлен.

Напомним, что с 12 октября запрещены все массовые мероприятия (за исключением спортивных, проводимых на воздухе, с количеством участников не более 50 человек).

Ограничивается работа ЗАГСов: проводить церемонию бракосочетания можно только в том случае, если в ней принимают участие не более 15 человек.

Запрещаются организованные экскурсии – как въездные, так и выездные. При заселении в гостинцы и отели клиенты должные предоставлять результаты теста на коронавирус.

Кроме того, с 19 октября тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, будут лечить на дому. Пока в городе госпитализируют всех инфицированных, даже тех, у кого вообще нет никаких симптомов.

Напомним, с начала эпидемии в Севастополе выявлено 1 тысяча 452 инфицированных, 35 из них – за последние сутки. От инфекции умерли 44 человека, двое – за последние сутки.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 15.10.20

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