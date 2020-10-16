Число умерших от коронавируса в Крыму достигло сотни

В Крыму за сутки зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. Такая же цифра озвучивалась и накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из вновь выявленных инфицированных 138 обратились за медицинской помощью, 33 заразились в ранее зарегистрированных очагах.

Всего сначала эпидемии в РК зафиксировано 6 тысяч 673 случая новой коронавирусной инфекции. Скончались от ковида 100 человек, в том числе 1 за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.10.20

США разрешили своим авиакомпаниям пролетать в воздушном пространстве Крыма. / Посол России вызван в МИД Нидерландов за отказ Москвы от сотрудничества по делу МН17. / Зеленский намерен прибегнуть к ядерному шантажу России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»