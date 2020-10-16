В Севастополе установлен новый антирекорд по коронавирусу

В Севастополе за сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Этот рекорд выявляемости за время эпидемии. До сих пор самый высокий суточный показатель равнялся 36. И зафиксирован он был 28 апреля, когда произошла вспышка заболеваемости на одной из стройплощадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все выявленные 15 октября – местные жители в возрасте от 12 до 90 лет.

От инфекции скончалась женщина 92 лет. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 тысяча 494 человека. 45 человек умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.10.20

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