Крыму предстоят дождливые выходные и похолодание

В Крыму ожидаются дождливые выходные. Однако осадки будут незначительными, особенно в условиях затянувшейся засухи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 октября в отдельных районах полуострова ожидаются небольшие дожди. 18 октября осадки усилятся.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта 18 октября ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, усиление южного с переходом на северо-западный ветра 17-22 метров в секунду. Наибольшее число может выпасть на западном побережье. Дождливая погода сохранится и в понедельник, 19 октября. При этом значительно похолодает: максимальная температура воздуха ожидается на уровне +13 – +18 градусов, минимальная до +3 – +8.

Однако осадков, способных поднять уровень воды в водохранилищах, пока не прогнозируется. Между тем, ГУП «Вода Крыма» прекратило подачу воды из Аянского водохранилища. В Межгорном осталось всего 1,2 млн кубов, что составляет всего 7,5% от проектного объема.

По предварительным прогнозам синоптиков, затяжных и обильных дождей в Крыму стоит ждать не ранее ноября.

Симферополь, Олег Яковенко

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