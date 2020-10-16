Крым и Севастополь стали лидерами по росту просроченных кредитов

Крым и Севастополь стали лидерами среди российских регионов по росту просроченных кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу осени общий долг россиян перед банками обновил исторический максимум и составил 20,6 триллиона рублей. Резкий рост долговой нагрузки на фоне падения доходов населения объясняется нежеланием отказываться от привычного уровня жизни.

Одновременно растет и сумма просроченных кредитов. Максимальные темпы прироста зафиксированы в Республике Крым – в 2 раза, Севастополе – на 85% и в Чечене – почти на треть.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.10.20

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