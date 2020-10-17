В Крыму от коронавируса умерли сразу 6 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли сразу 6 человек. Об этом сообщили в минздраве РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за вчерашний день в республике зарегистрировано 167 новых случаев коронавирусной инфекции. 118 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.



Всего с начала пандемии в РК выявлено 6 тысяч 840 инфицированных. 106 от инфекции умерли.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.10.20

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