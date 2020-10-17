В Крыму от коронавируса умерли сразу 6 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли сразу 6 человек. Об этом сообщили в минздраве РК.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за вчерашний день в республике зарегистрировано 167 новых случаев коронавирусной инфекции. 118 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
Всего с начала пандемии в РК выявлено 6 тысяч 840 инфицированных. 106 от инфекции умерли.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 16.10.20
Крым и Севастополь стали лидерами по росту просроченных кредитов. / Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным. / Крыму предстоят дождливые выходные и похолодание. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube