Официальное число заразившихся ковидом в Крыму превысило 7 тысяч

В Крыму за минувшие сутки выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 132 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 – завозные с территории Украины.



Всего с начала пандемии в республике Крым зарегистрировано 7 тысяч 9 инфицированных, причем последнюю тысячу выявили на текущей неделе, то есть всего за 6 дней. От коронавируса, по данным на 17 октября, умерли 106 человек, 15 из них – за рабочую неделю.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.10.20

«Дружественный жест» Турции: Эрдоган снова отказался признать Крым российским. / В Крыму от коронавируса умерли сразу 6 человек. / Крым и Севастополь стали лидерами по росту просроченных кредитов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»