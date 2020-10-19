В Крыму заговорили о преемнике Аксенова

В Крыму с новой силой заговорили о досрочном завершении карьеры главы республики Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставку Аксенову прочат давно, но, пожалуй, впервые навали называть конкретные имена преемников.

Так, по информации инсайдеров, наиболее часто в качестве претендента на крымский «престол» всплывает имя заместителя министра экономики РФ Сергея Назарова. В администрации президента РФ его считают подходящей кандидатурой, так как он курирует федеральную целевую программу развития Крыма, хорошо разбирается в региональной ситуации, имеет контакт как с местными чиновниками, так и бизнес-элитами.

Аксенову, если сумеет протянуть год без особых скандалов, прочат место либо в Госдуме, либо в Совфеде. Большинство склоняется к первому варианту, предполагая, что по отработанной схеме он возглавит региональный список партии власти, но на этот раз от мандата не откажется.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.10.20

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