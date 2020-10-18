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Понедельник, 19 октября 2020, 00:45 мск

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Глава Крыма назначил временно исполняющего обязанности главы Ялты

Временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты назначен Артем Мальцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муж представителя Республики Крым в Совете Федерации Ольги Ковитиди с декабря 2016 до марта текущего года возглавлял Торгово-промышленную палату РК, а потом был назначен первым заместителем главы администрации Ялты.

Известен способностью фантастическим образом приумножать собственные доходы: так, в декларации сенатора Ковитиди доход ее супруга за 2016 год указан в размере 17 тысяч 850 рублей, за 2017 (первый год президентства Мальцева в Торгово-промышленной палате РК) – в 25 раз больше, или 452,5 тысячи рублей, за 2018 – уже в 100 раз больше предыдущего года, или 45,5 млн рублей. В 2019, правда, доходы упали до 29 млн, но многие ялтинцы все равно не понимали, почему Мальцев согласился сменить такую представительную и денежную работу на хлопотную и гораздо менее оплачиваемую должность первого зама главы Ялты.

Ялта, Олег Яковенко

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