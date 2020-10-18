Украинский институт Нацпамяти заставит Харьковский мясокомбинат декоммунизировать колбасу

Украинский институт национальной памяти направит предписание мясокомбинату в Харькове с требованием переименовать твердокопчёную колбасу «Радянська» («Советская»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответе идеологического регулятора на жалобу членов неонацистских организаций Харькова, потребовавших снять колбасу с производства и наказать руководство мясокомбината.

«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», – заявили в институте Нацпамяти.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.10.20

В Киеве обвинили США в уничтожении Украины. / Посольство США в Киеве запретило Украине закупать российскую вакцину от коронавируса. / Глава Крыма назначил временно исполняющего обязанности главы Ялты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»