Украинский институт Нацпамяти заставит Харьковский мясокомбинат декоммунизировать колбасу

Украинский институт национальной памяти направит предписание мясокомбинату в Харькове с требованием переименовать твердокопчёную колбасу «Радянська» («Советская»).
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответе идеологического регулятора на жалобу членов неонацистских организаций Харькова, потребовавших снять колбасу с производства и наказать руководство мясокомбината.
«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», – заявили в институте Нацпамяти.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 19.10.20
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