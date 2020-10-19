В Крым с Украины снова повезли коронавирус

В Крыму за сутки зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 95 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной с территории Украины ( вчера сообщалось о 4 таких случаях).



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 7 тысяч 170 случаев новой коронавирусной инфекции. По данным на 17 октября от инфекции скончались 106 человек. С тех пор минздрав информацию не обновлял.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.10.20

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