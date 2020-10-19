В Крыму за выходные от коронавируса скончались 6 человек

В Крыму за минувшие выходные от коронавируса скончались 6 человек. Об этом сообщили в минздраве республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 человека умерли в субботу, 17 октября, еще 2 – в воскресенье.

Таким образом, число жертв коронавируса в РК на сегодняшний день составляет 112 человек. Причем, 21 из них умерли за минувшую неделю. Летальность инфекции составляет 1,6%, без учета зараженных, скончавшихся от хронических патологий.

Симферополь, Лиана Макоба

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