В Севастополе за выходные выявили почти 100 случаев коронавируса

В Севастополе за выходные зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции – 47 в субботу, 51- в воскресенье.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 88 лет.

От инфекции скончались 4 человека: женщина 81 года и трое мужчин 58, 69 и 77 лет. Течение болезни во всех случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 тысяча 640 человек. 51 человек умер.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.10.20

Правительство России выделит Крыму дополнительные средства на решение проблемы вододефицита. / Киев выдаст Анкаре бежавших от Эрдогана оппозиционеров в обмен на беспилотники. / В Крыму за выходные от коронавируса скончались 6 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»