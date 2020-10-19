В Крыму ожидаются заморозки

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 20, 21 и 22 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки -1…-3°.
Вместе с тем, в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 19.10.20
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