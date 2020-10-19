Севастополь предлагают закрыть для туристов – об этом заявил вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.

«Цифры выявленных случаев коронавируса просто пугают. Профильный вице-губернатор Александр Кулагин на днях заявил, что в больницах исчерпан коечный фонд для больных коронавирусом.

Вместе с тем по городу ходят толпы туристов, работают музеи, проводятся групповые экскурсии, туристами забиты отели и рестораны. Притом люди приезжают со всех уголков страны, неизвестно, в каких лабораториях и при каких обстоятельствах они сдавали тесты», – заявил депутат, напомнив, что весной подобное решение помогло остановить эпидемию.

Будет ли обсуждаться предложение Журавлева в Заксобрании, пока неизвестного. А повестку сегодняшнего заседания вопрос не включен.

Кстати, пленарное заседание пройдет в очном режиме, несмотря на то, коронавирусом заболели уже несколько сотрудников аппарата.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.10.20

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