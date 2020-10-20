В Крыму снова зафиксирован завоз коронавируса из Украины

В Крыму за сутки зарегистрировано 163 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 133 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 случая – завозные с территории Украины. Отметим, что за последние 3 дня зафиксировано 7 заболевших, приехавших из соседнего государства.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 7 тысяч 333 случая коронавирусной инфекции. 113 от ковида скончались, в том числе 1 – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

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