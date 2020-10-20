Главу Службы автомобильных дорог Крыма отправили в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александра Нефедова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что стало причиной увольнения, не сообщается, Аксенов лишь уточнил, что решение принято в «рамках рабочего выезда и осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.10.20

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