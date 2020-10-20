В Крыму назначили нового министра транспорта

В Крыму назначен новый министр транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава ведомства Сергей Карпов продержался в этой должности 2 года и был уволен 1 октября.

Сегодня глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении министром транспорта Евгения Исакова. По словам инсайдеров, его кандидатуру пролоббировал вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Исаков до сегодняшнего дня занимал пост заместителя начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и обратил на себя внимание от двух губернаторов. Только в 2019 году он дважды был на грани увольнения. Сначала губернатор Овсянников грозил отправить его в отставку, а потом врио губернатора Развожаев пообещал сделать «определенные выводы», если на одной из только что отремонтированных улиц не починят фонари и не уберут спиленные ветки деревьев.

Симферополь, Олег Яковенко

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