Сядут все: Зеленский объявил об «амнистии» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил об амнистии в Донбассе, которая предусмотрена Минскими соглашениями и должна распространяться на всех без исключения участников конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в послании Зеленского Верховной раде.

Между тем, в изложении украинского президента амнистия оказалась не всеобщей, а выборочной и касается только тех, «на ком нет крови».

«Страшное слово «амнистия». Не про всех и не про избежание ответственности, а про миллионы наших граждан, на руках которых нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал. Не нужно бояться. Достойное будущее только с Украиной», – заявил Зеленский.

По мнению украинских экспертов, с учётом готовящегося командой президента «закона о коллаборантах», подобный подход приведёт лишь к тотальному преследованию жителей Донбасса и массовым зачисткам, так как в списки подлежащих наказанию попадут и те, кто имел отношение к административным органам народных республик и к организации выборов в ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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