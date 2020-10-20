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Раскол в РПЦ

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NewDayNews.ru

Вторник, 20 октября 2020, 16:48 мск

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Чиновники передают персональные данные крымчан «левым» компаниям

МинЖКХ Крыма за свой счет рекламирует неизвестную страховую компанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместе со счетом за вывоз мусора и взноса на капитальный ремонт за сентябрь, присланным Единым информационно-расчетным центром (ЕИРЦ), жители Симферополя получили еще один документ, напечатанный на том же бланке. Это счет для оплаты услуг добровольного страхования на сумму 95 рублей. Получатель этого платежа – ООО Страховая компания «ТИТ» с московским адресом.

Что именно нужно застраховать – неизвестно. В счете, кроме фамилии, указаны адрес плательщика и площадь его квартиры. То есть неизвестная страховая компания без всякого договора с потенциальным клиентом и без его на то согласия получила доступ к базе данных Министерства ЖКХ Крыма.

Дежурный оператор СК «ТИТ» (по телефону, указанному в счете) напирала на то, что страхование является добровольным, а о перечне услуг, то есть видов страхования, можно узнать на сайте «ТИТ». На вопросы о том, как же можно перечислять деньги без договора, каким образом реквизиты именно этой компании попали в документ, рассылаемый ЕИРЦ, она ответить не смогла, но заявила, что компания действует по договору с ЕИРЦ и именно центр предоставляет данные плательщиков (диктофонная запись разговора с оператором есть в распоряжении РИА «Новый День»).

Краткое описание ситуации и вопрос о том, не содержит ли она коррупционной составляющей, были размещены на странице МинЖКХ Крыма в сети Facebook. Вскоре она была оттуда удалена. Так повторялось трижды: обращение на странице «висело» не более 4 минут.

В телефонном разговоре с модератором выяснилось, что: во-первых, он ничего не удалял, во-вторых подобные жалобы следует направлять в раздел «работа с гражданами» на сайте министерства, в-третьих, задать вопрос руководителю ЕИРЦ можно только, послав письменный запрос на бланке издания.

Вопрос о коррупции повис в воздухе.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.10.20

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