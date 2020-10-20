На Украине посчитали, сколько силовиков ушли в Россию вместе с Крымом. И расстроились

На Украине посчитали, сколько военных сотрудников силовых ведомств и спецслужб осталось в Крыму после возвращения полуострова в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные выложила в соцсетях помощник депутата Верховной рады Гайдэ Ризаева с комментарием «Печальная статистика».

Исходя из опубликованной информации, на 1 марта 2014 года в Крыму находились более 31,5 тысячи человек, присягнувших Украине. В том числе: почти 13,5 тысяч военнослужащих ВСУ, 10 тысяч 936 сотрудников милиции, 2 тысячи 563 военнослужащих внутренних войск, 2 тысячи 240 сотрудников СБУ, 1 тысяча 870 пограничников и 527 сотрудников управления госохраны.

После перехода полуострова в состав России на Украину перебрались лишь 29,6% военнослужащих ВСУ, 0,8% сотрудников милиции, 45,9% военнослужащих внутренних войск, 10,8% сотрудников СБУ, 27,7% пограничников и 3,8% сотрудников госохраны,

При этом те, кто переехал из Крыма на Украину отмечают, что Киев, да и співвітчизники в других частях Незалежной не считают их полноправными гражданами.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.10.20

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