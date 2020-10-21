В Крыму установлен новый антирекорд по коронавирусу

В Крыму за сутки подтверждено 203 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый антирекорд (предыдущий максимальный уровень выявляемости был зафиксирован 15 -16 октября – по 171 случаю в сутки).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди вновь выявленных у 40 человек нет никаких симптомов. В целом число бессимптомников сократилось с 80% (летом) до 20%. 70% инфицированных сами обратились за медицинской помощью, 26% выявлены при отработке уже зарегистрированных очагов.

Стабильно высокий уровень заболеваемости держится в Симферополе и Бахчисарайском районе. В 2 раза выросли показатели в Кировском районе. За 3 недели в 3 раза увеличилось число выявляемых в Красногвардейском районе.

В Красноперекопском районе заболели несколько медиков, работавших в призывных комиссиях. Установлено, что они нарушали масочный режим. Инфекция выявлена и у ряда призывников. В целом, уровень заболеваемости в районе превышает средней республиканский.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 7 тысяч 536 инфицированных коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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