В Крыму собираются досрочно начать отопительный сезон

В Крыму могут досрочно начать отопительный сезон. Речь, в первую очередь, идет о социальных объектах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о начале отопительного сезона принимается, исходя из температуры наружного воздуха. Но сейчас подход предлагается изменить. Дело в том, что ночные температуры в отдельных районах опускаются до нуля, помещения выстуживаются. Днем ситуация меняется, и к вечеру в зданиях снова теплеет.

Но, например, большинство школьников находятся в учебных заведениях до обеда и вынуждены заниматься в холодных классах, а от этого снижается их иммунитет.

«Нужно исходить из температуры внутри помещений, – заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов. – Если опустилась ниже +18 градусов – пора включать батареи».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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