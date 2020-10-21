В Крыму могут отменить осенние каникулы

В ряде крымских школ могут вообще отменить осенние каникулы. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые российские регионы уже завили о продлении каникул до 2 недель – таким образом планируется разобщить детей и приостановить развитие эпидемии коронавируса. В Крыму решили пойти другим путем. Глава РК Сергей Аксенов сегодня завил, что никаких дополнительных каникул не будет. Более того, обсуждается предложение вообще каникулы отменить, чтобы избежать подъема заболеваемости.

«Никто из вас на каникулах держать детей дома не будет. Они будут представлены сами себе. Как только мы каникулы объявим, полные улицы будут детей. И через 2 недели мы такой вал получим», – пояснил Аксенов, утверждая: «В школе дети находятся в безопасности».

Однако официальная статистика говорит об обратном: из-за заражения коронавирусом учителей и детей на дистанционное обучение уже пришлось перевести полностью 1 школу и 75 отдельных классов.

Симферополь, Лиана Макоба

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