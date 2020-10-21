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Среда, 21 октября 2020, 12:42 мск

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В Севастополе за 2 дня выявлено более 100 новых случаев коронавируса

В Севастополе за 2 дня выявлено более 100 новых случаев коронавирусной инфекции: вчера сообщалось о 50, сегодня – о 53.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 94 лет.

От инфекции умерли двое мужчин в возрасте 73 и 78 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 1 тысяча 743 человека. 53 из них умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

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