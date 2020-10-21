Ученые предложили лечить последствия коронавируса крымским виноградом

Ученые предложили лечить последствия коронавируса концентратом из сортов красного крымского винограда. Они утверждают, что препарат имеет универсальное регенеративное действие и поможет не только поддержать печень во время болезни, но и избежать осложнений, а также избавиться от других патологий жизненно важного органа.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, сотрудники университета в течение года проводили эксперимент на 100 крысах: им вводили разведенный концентрат для создания алкогольной интоксикации.

«У одной группы мы создавали острую алкогольную интоксикацию, а у другой – хроническую, развивающуюся 3 и 6 месяцев. Во второй части опыта крысам начали регулярно давать определённые для них дозы препарата. Данные показали, что стабилизирующие процессы запускались во всех из 100 случаев. Полезные вещества (биофлавоноиды) концентрата из красного крымского винограда явно способствовали восстановлению и на тканевом уровне, и на фрагментном. Произошла активация синтеза белка, усиление антиоксидантной защиты», – рассказала доцент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Анна Захарова.

По ее словам, полученные результаты можно применить на пользу заболевшим короновирусной инфекцией и прошедшим интенсивный курс лечения антибиотиками, так как COVID-19 производит сильное токсическое воздействие на организм, при этом страдает печень.

«Ударные дозы антибиотиков могут серьёзно дестабилизировать печёночные функции, для ослабленного организма осложнения вдвойне опасны. В таком случае биофлавоноиды подействуют так же, как при лечении алкогольной болезни – произойдёт восстановление тканей и функционального запаса», – считает Анна Захарова.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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