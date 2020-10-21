«Потому и страдают» – украинский патриарх-раскольник Филарет обозвал жителей Донбасса «богоотступниками»

Жители Донбасса, подвергающиеся непрерывным обстрелам украинской артиллерии и страдающие от объявленной киевским режимом блокады, «сами виноваты» в своих бедах, так как «оступили от Бога».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава раскольничьей так называемой УПЦ Киевского патриархата Михаил Денисенко (Филарет).

Он назвал мирных жителей Донбасса, подавляющее большинство которых является прихожанами канонической Украинской православной церкви, «неверующими».

«Сказать, что они невиновны, не могу, потому что если бы они были невиновны, то они бы не страдали. А поэтому они и страдают, что виноватые. Но не все виноваты, потому что Иов был не виноват, но страдал. Так и на Донбассе – есть люди невиноватые, но страдают. Но большинство виноватые, в чем же их вина? Потому что они, во-первых, отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу», – приводит слова Денисенко «ПолитНавигатор».

Отметим, что в 2014 году Филарет лично «благословлял» карателей АТО на войну против народных республик Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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