«Это будет кошмар» – в Киеве рассказали о последствиях вторжения украинской армии в Донбасс

Запад или Турция могут повторить карабахский сценарий в Донбассе, принудив президента Владимира Зеленского двинуть войска против ДНР и ЛНР для «восстановления территориальной целостности» Украины.

Однако, если азербайджанская армия в Нагорном Карабахе увязла в позиционных боях, то вооружённые силы Украины ждёт полный разгром, а Киев займут российские войска.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил украинский военный историк Юрий Дудкин.

По словам Дудкина, в отличие от войны 2008 года в Грузии, в этот раз российская армия не станет останавливаться в 40-ка километрах от столицы страны-агрессора.



«2008-й год, Грузия... за 40 километров российские войска остановились от Тбилиси. Поэтому я боюсь, что если начнется подобное что-либо, и господин Зеленский себе это позволит (вернее не он позволит, а ему прикажут – он же ни черта сам не соображает, вряд ли он на что-то способен)…

Но, если ему прикажут эту провокацию совершить, может быть, даже привлекая какие-то остатки украинской авиации, это будет кошмар, конечно. Я думаю, что российская армия, придя на помощь ДНР и ЛНР, она не остановится в 40-ка километрах от Киева.

А какая-нибудь Псковская воздушно-десантная дивизия, высадившись здесь, в Киеве, займет буквально в течение получаса все важные государственные объекты», – приводит слова Дудкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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