Вице-премьер РФ Хуснуллин отправится в Крым, чтобы контролировать строительство объектов водоснабжения

Строительство объектов водоснабжения в Крыму будет контролировать вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сам вышел с этой инициативой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во время встречи с президентом Владимиром Путиным вице-премьер сообщил, что работа ведется в ежедневном «штабном режиме». И добавил: «Прошу вашего поручения выехать в Крым в ближайшее время, чтобы лично рассмотреть ход реализации плана, посмотреть, как развернулись строители, как идет проектирование, чтобы повторно вам доложить».

Президент инициативу одобрил и дал дополнительное поручение: проконтролировать, чтобы в ходе строительства водоводов не был нанесен урон экологии и жителям полуострова.

Напомним, из федерального бюджета на решение проблемы вододефицита в Крыму выделяется 50 млрд рублей. Большая часть этих денег будет направлена на водообеспечение Севастополя.

Симферополь, Олег Яковенко

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