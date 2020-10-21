В 11 муниципалитетах Крыма начинается отопительный сезон

11 муниципалитетов Крыма начинают отопительный сезон. Полностью запустить систему централизованного отопления планируется до конца октября.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК, решение о запуске отопительных систем приняли администрации Алушты, Белогорска, Джанкоя, Евпатории, Красноперекопска, Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского и Советского районов.

«На территории муниципалитетов, где приняты решения о начале отопительного сезона, проводится заполнение системы, пробные запуски котельных и поэтапная подача тепла в учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения. В дальнейшем теплоноситель будет подан в жилые дома», – сообщили в ведомстве, уточнив, что процесс может растянуться до конца октября.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.10.20

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, убившего маленькую девочку. / Вице-премьер РФ Хуснуллин отправится в Крым, чтобы контролировать строительство объектов водоснабжения. / «Это будет кошмар» – в Киеве рассказали о последствиях вторжения украинской армии в Донбасс. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»