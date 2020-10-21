Минэкономразвития России пояснило, как будут ликвидировать вододефицит в Крыму

Первоочередные мероприятия по водоснабжению Крыма и Севастополя будут профинансированы из Резервного Фонда РФ. Об этом сообщил директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России Вадим Павлов на Комитете Совета Федерации по экономической политике.

Как уже сообщал «Новый День», для оперативного решения возникшей проблемы вододефицита, правительство России разработало и утвердило комплексный план мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения РК и Севастополя.

В план включены первоочередные мероприятия, которые будут завершены до конца 2020 года, а а также среднесрочные и долгосрочные проекты.

«К первоочередным отнесены мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения обоих субъектов России, геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод, строительство водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями и переброска воды между существующими гидроузлами, а также переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя», – сообщил Павлов.

На эти цели выделяется 5,83 млрд рублей. В результате к концу 2020 года Крым должен дополнительно получать около 22,5 тыс кубометров воды в сутки, а Севастополь – не менее 18,5 тысяч кубометров.

«Для обеспечения безусловного выполнения первоочередных мероприятий плана и расходования бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации организован мониторинг их исполнения на еженедельной основе», – сообщил Павлов.

Кроме того, к марту 2021 года должно быть завершено строительство водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями, что обеспечит Севастополь еще не менее 40 тысяч кубометров воды ежедневно.

Мероприятия среднесрочного и долгосрочного характера на сумму 32 млрд рублей будут включены в программу за счет перераспределения финансирования по другим объектам (мероприятиям) и продления программы до 2025 года, а также с учетом определения целесообразности по итогам дополнительной оценки и реализации иных мероприятий плана.

Всего на 14 мероприятий плана в течение 4 лет из федерального бюджета планируется направить 48 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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